Symbole für das bunte Libori

Paderborn

Das Liborifest wird diesmal im Stadtbild weniger sichtbar sein als früher. Hingucker wird es aber trotzdem geben – so wie die vier Glasstelen, die jetzt auf dem Schulhof des Theodorianums stehen. Sie wurden von den beiden Paderborner Künstlern Burkhard Lohren und Hyazinth Pakulla gestaltet und von der Glasmalerei Peters gefertigt. „Es wäre zu traurig, wenn man hier entlangkommt und nichts erinnert an Libori“, sagte Burkhard Lohren am Freitag bei der Vorstellung der 2,80 Meter hohen und damit unübersehbaren Kunstwerke.

Von Dietmar Kemper