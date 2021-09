Szenario: Wertstoffe in Brand geraten

Das Übungsszenario hat bedrohlich ausgesehen. Dichter Qualm drang aus der Lagerhalle für Wertstoff-Abfallsäcke bei der Firma Wüppenhorst Entsorgung in Oppenwehe.

Zugübung der Stemweder Feuerwehr bei der Entsorgungsfirma Wüppenhorst in Oppenwehe

Was so gefährlich und brenzlig aussah, war am Sonntagvormittag zum Glück nur eine Feuerwehrübung für den dritten Zug der Feuerwehr Stemwede. Beteiligt waren die Löschgruppen Oppenwehe, Oppendorf und Wehdem-Westrup.