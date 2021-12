Szenen wie in einem Horrorfilm

Paderborn/Borgentreich

Eine solche Szene passt in einen Horrorfilm oder in einen bluttriefenden Krimi. In einer Flüchtlingsunterkunft in Borgentreich aber war es die schreckliche Realität. Ein Mann rennt blutüberströmt einen Flur entlang – und aus seinem Nacken ragt ein Schraubendreher.

Von Ulrich Pfaff