Tabak geklaut und mit Marihuana gedealt

Zwei Herforder müssen sich in den nächsten Wochen vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. In einem Fall geht es um den Verdacht des schweren räuberischen Diebstahls, im anderen um den Verdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Strafsache gegen Imad A. (27) wird am 13. September um 9 Uhr vor der XXI. Strafkammer in Saal 2 des Landgerichts verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am Morgen des 6. April 2021 aus einem Lebensmittelmarkt in Herford Tabak im Wert von knapp 50 Euro entwendet zu haben. Er soll dabei in der Jackentasche griffbereit ein Cuttermesser mit sich geführt haben.