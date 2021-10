Tabakraub löst sich in Rauch auf

Der 23-Jährige stand in Paderborn vor dem Landgericht, weil er im August vergangenen Jahres in Steinheim zwei Bekannten mit vorgehaltenem Messer Tabak, Zigarettenblättchen und ein Feuerzeug weggenommen haben sollte – nachdem er deren Wohnungstür eingetreten hatte. War am ersten Verhandlungstag das Geschehen durch die Zeugenaussagen des einen Bewohners nicht ausreichend erhellt worden, so musste das Gericht am zweiten Tag auf die des anderen Zeugen ganz verzichten: Er tauchte auch diesmal nicht auf. Ein Polizist aus Höxter, der beide vernommen hatte, schilderte die Widersprüche der beiden angeblichen Raub-Opfer, in die diese sich bei der Polizei verstrickt hatten. Beide seien polizeibekannt wegen Drogendelikten, und es habe den Anschein gehabt, dass sich die beiden Männer lange um eine Aussage gedrückt hätten. Nach der ersten Vernehmung seien dann unterschiedliche Versionen des Tatablaufs zum Besten gegeben worden, in denen sowohl das Messer als auch die Tat-Beute nicht immer vorgekommen seien.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar