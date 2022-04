Tafel schlägt Alarm: Es fehlen Lebensmittel

Nicht nur in Supermärkten sind derzeit immer wieder einzelne Regale leer. Auch bei den heimischen Tafeln fehlt es an Lebensmitteln.

Ehrenamtliche Mitarbeiter der Ausgabestelle in Stemwede-Wehdem sind in Sorge

Woran das liegt – ob an Lieferengpässen durch den Ukraine-Krieg oder an Hamsterkäufen – das wollte der SPD-Landtagskandidat Andreas Schröder jetzt bei einem Besuch in der Ausgabestelle Stemwede in Wehdem wissen.

Günter Kröger und Hans-Joachim Albrecht konnten die Frage auch nicht genau beantworten. Sie sehen nur, was bei der Tafel ankommt, und das ist nicht viel. „Klar, was die Märkte nicht haben, können sie uns auch nicht geben,“ sagt Günter Kröger.

Den Helfern bei der Sortierung fällt der Rückgang besonders auf. Dass die Lebensmittel in der Wehdemer Tafel so knapp waren, hat Günter Kröger in den vergangenen Jahren, in denen er sich schon hier engagiert, nach eigenen Angaben noch nicht erlebt: „Wir haben im Moment viel zu wenig“, sagte er.

Gleichzeitig steige die Zahl der Haushalte, die auf Nachweis ihrer Bedürftigkeit hin die Unterstützung der Tafel in Anspruch nehmen. „Im Durchschnitt nutzten 40 Familien mit etwa 120 Angehörigen unsere Lebensmittelausgabe“, sagte Kröger. „Mit den ukrainischen Geflüchteten ist jetzt eine große Gruppe an Menschen hinzugekommen, die von der Tafel mitversorgt wird. Wir haben 80 neue Anmeldungen registriert. Damit wächst die Zahl der Bedürftigen auf rund 200 Menschen.“

Die Tafel in Wehdem bekomme die Lebensmittel über die zentrale Sammelstelle in Espelkamp, teilweise auch als Direktspenden von Stemweder Händlern, erläuterte Kröger. „Geholfen haben uns auch viele Stemweder, die haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Reis, Mehl, Zucker und Öl sowie Drogerieartikel gespendet haben.“ Doch die Tafel Lübbecker Land sei bei Weitem nicht die einzige, die zurzeit Schwierigkeiten habe. „Viele Tafeln haben kaum Lebensmittel mehr“, weiß Hans-Joachim Albrecht.

Die ehrenamtlichen Helfer in Wehdem freuen sich daher auch über finanzielle Unterstützung, um notfalls das Angebot ergänzen zu können. Andreas Schröder zeigte sich beeindruckt von der geleisteten Arbeit: „Ich bin zurzeit viel unterwegs, auch vor Supermärkten, bei Einzelhändlern und treffe viele Menschen in verschiedenen Orten.“ Schröder versprach: „Gerne spreche ich alle an und werbe um Unterstützung für die Arbeit der heimischen Tafeln.“