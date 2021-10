Tag der offenen Tür an Kitas in Schlangen

In der Gemeinde Schlangen gibt es insgesamt sechs Kindertageseinrichtungen, unter denen Eltern ein Betreuungsangebot für ihre Kinder auswählen können. Auch in diesem Jahr möchten die Einrichtungen sich interessierten Familien bei Tagen der offenen Tür vorstellen, so dass vor der Anmeldung des Kindes ein Eindruck gewonnen werden kann.

Bei Betreten der Kindertagesstätten gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Am Samstag, 13. November, von 11 bis 16 Uhr haben folgende Einrichtungen geöffnet: Ev. Familienzentrum Kindertagesstätte „Gartenstraße“, Gartenstraße 12a, Schlangen; Ev. Familienzentrum Kindertagesstätte „Sternschnuppe“, Zur Kammersenne 11, Oesterholz; Familienzentrum Alte Rothe, Alte-Rothe-Straße 19, Schlangen.

Am Samstag 20. November, von 11 bis 16 Uhr haben diese Einrichtungen geöffnet: Kindertagesstätte Arche Noah, Lindenstraße 83c, Schlangen (nur nach telefonischer Anmeldung unter 05252/83972500); Kindertagesstätte Regenbogen, Badstraße 2a, Schlangen (nur nach telefonischer Anmeldung unter 05252/ 83972200); Kindergarten Strothestrolche, Am Kuhlhof 4, Kohlstädt.

In allen Schlänger Einrichtungen ist der Anmeldezeitraum für eine Betreuung vom 1. August 2022 an vom 22. November bis zum 3. Dezember dieses Jahres. In dieser Zeit können Eltern die Anmeldeunterlagen in den jeweiligen Kindertagesstätten abgeben.