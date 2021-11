Tagelange Störung bei Vodafone

Paderborn

Kein Internet, kein TV, kein Telefonnetz: Mehr als einhundert Vodafone-Kunden in Paderborn sind seit Freitag von einer Störung im Vodafone-Netz betroffen. Ursache soll ein defektes Bauteil in einem Verteilerpunkt sein, was zum einem Stromspannungsproblem geführt habe, sagte ein Vodafone-Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Nach Angaben von Vodafone sind 155 Haushalte im Bereich zwischen Am Rippinger Weg und Dahler Weg betroffen.

Matthias Band