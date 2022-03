Taktprobe überzeugt Bürgermeister

Der Sender Kinderchor „In Takt“ sucht in seinen Reihen stimmliche Verstärkung. Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren sind herzlich willkommen. „Wir wollen jetzt durchstarten und müssen ordentlich Gas geben. Dazu brauchen wir noch zehn Kinder, die Freude am Singen haben“, sagt Susanne Mewes, Mitbegründerin des Kinderchors.

Sender Kinderchor „In Takt“ sucht Verstärkung – in der Zukunft sind Auftritte und Konzerte geplant

Grund zur Freude hat der Nachwuchs allemal, denn das Ensemble ist bereits über die Ortsgrenzen hinaus gefragt. Und das, obwohl aufgrund der Pandemie bislang insgesamt nur rund 25 Proben abhalten werden konnten. Der junge Chorleiter Erik Strohmeier (22) hat den acht Mädchen und Jungen, die dem Kinderchor aktuell angehören, bereits eine erste Chorreise in Aussicht gestellt. „Bei der Feierstunde mit dem Partnerverein SSV Naturns hat es sich schnell herumgesprochen, dass es im Ort einen neuen Kinderchor gibt“, erzählt Susanne Mewes. „Die Partnerstadt hat den Kinderchor daraufhin spontan für ein Konzert nach Südtirol eingeladen“, so die Sopranistin. Außerdem soll die Gemeinschaft das Weihnachtskonzert in der Ursula-Kirche mitgestalten.