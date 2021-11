„Das Tal der Tränen ist durchschritten“, sagte der Vorsitzende des Caritasrats, Johannes Wöstefeld. Der Verband hat 2020, wie schon 2019, schwarze Zahlen geschrieben und sechs neue Projekte gestartet. Dabei sei der gesamte Zeitraum für den Wohlfahrtsverband wegen der Pandemie ein „Hindernislauf“ gewesen.

Das gute wirtschaftliche Ergebnis sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas und dem Vorstand Thomas Rudolphi zu verdanken, betonte der Vorsitzende des Caritasrats.

Mit dem Verkauf der Seniorenwohnanlage Ende 2020 habe man die finanzielle Konsolidierungsphase fast abschließen können, sagte Wöstefeld. Wenn der Caritasverband diese Entwicklung fortsetzen könne, sei er für die Zukunft gut aufgestellt.

Dank der gewachsenen Liquidität habe die Caritas im Kreis Höxter auch die Mehraufwendungen wegen Corona und den Verlust von OGS-Betreuungen in Brakel und Willebadessen sowie der Flüchtlingsberatung in Brakel gut verkraften können.

Zu den von Johannes Wöstefeld genannten neuen Projekten des Caritasverbandes gehören die kreisweite „Präventions- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen“ und die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit (ADA)“, aber auch die energisch vorangetriebene Digitalisierung des Verbandes.

Der Verband steckt in einer mehrjährigen Verwaltungsreform, die, so Vorstand Thomas Rudolphi, interne Potenziale freisetze und deshalb in der Mitarbeiterschaft eine motivierende Wirkung entfalte.

Mit dem „Leuchtturmprojekt“ einer neuen Beratungsstelle in Steinheim hat der Caritasverband in diesem Jahr den dezentralen Ausbau seiner Beratungsstruktur im Kreis Höxter professionalisiert und ausgeweitet. Auch die weiteren Außenstellen der Caritas in Bad Driburg, Beverungen, Höxter und Warburg sollen in den kommenden Jahren in sanierte oder neue Immobilien einziehen.

Die Delegiertenversammlung, die unter Einhaltung der Coronaregeln in der Gemeindehalle Beller tagte, bestätigte bei den Wahlen zum Caritasrat mit Gisela Müller (Vinsebeck) und Heiko Hansmann (Engar) zwei erfahrene Mitglieder des Gremiums in ihren Ämtern. Gewählt werden im Turnus von zwei Jahren jeweils entweder zwei oder drei Mitglieder des Caritasrats, der eine ähnliche Funktion wie ein Aufsichtsrat in einem Unternehmen hat.

Dem Caritasrat gehören neben der stellvertretenden Vorsitzenden Gisela Müller und Heiko Hansmann auch Andreas Johlen (Höxter), Hubertus Fehring (Brakel), der geistliche Beirat Pastor Detlef Stock (Gehrden) und der Vorsitzende Johannes Wöstefeld (Lütmarsen) an.