Tamaris wird zur Modemarke

Detmold

Der Detmolder Schuhhersteller Wortmann schickt sich an, mit seiner Marke Tamaris den Modemarkt aufzumischen. Der familiengeführte Konzern will mit einem neuen Lizenzpartner eigene Kollektionen entwickeln und diese auch in großen Mode- und Warenhäusern verkaufen. Tamaris soll zur Lifestyle-Marke ausgebaut werden für den Look von Kopf bis Fuß. Neben Damenoberbekleidung, Hosen, Kleidern und Accessoires soll es zur Frühjahr-/Sommersaison 2023 erstmals auch Dessous und Bademode von Tamaris geben.

Von Oliver Horst