Tanklastzug erfasst Skodia Fabia – Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 68 ist in Lichtenau die Fahrerin (41) eines Skoda Fabia leicht verletzt worden. Ihr Auto wurde bei einem Überholvorgang von einem Tanklastzug erfasst.

B 68: Unfall beim Überholen in Lichtenau

Ein 71-jähriger Mann mit einem Traktor, die Skoda-Fahrerin und ein Mann (60) aus Mönchengladbach mit dem Tankfahrzeug waren – in dieser Reihenfolge – am Mittwoch gegen 8.50 Uhr auf der Langen Straße (B 68) in Richtung Paderborn unterwegs.

Auf Höhe einer Tankstelle (Hausnummer 2) setzte der Fahrer des Tanklastzugs zum Überholen der Vorausfahrenden an, wie die Polizei berichtet. Während des Überholvorgangs zog die Skoda-Fahrerin seitlich nach links raus, um ihrerseits zu überholen. Dabei befand sie sich unmittelbar vor dem Sattelzug, von dem sie dann erfasst und etwa 180 Meter vor sich hergeschoben wurde. Dabei wurde auch der vorausfahrende Traktor leicht beschädigt.

Nach eigenen Angaben, so die Polizei weiter, hatte der Fahrer des Tankfahrzeugs lediglich einen Stoß bemerkt, sah den Skoda aus seinem Führerhaus aus jedoch nicht.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 41-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das St.-Vincenz-Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Ihr Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lange Straße teilweise komplett gesperrt.