Tankstelle überfallen

Räuber bedroht Angestellte in Preußisch Oldendorf mit Küchenmesser

Preußisch Oldendorf

Mit den Worten: „Gib das Geld her!“ hat ein Unbekannter am Samstagabend eine Angestellte einer Tankstelle an der Mindener Straße (B 65) in Preußisch Oldendorf aufgefordert, ihm die Einnahmen aus der Kasse auszuhändigen.