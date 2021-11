Tankstellen im Umbruch

Altenbeken

Die Tankstelle in Altenbeken unterhalb des Viadukts gibt es seit 1968. Franz Sauerwald übernahm sie 1998 und verkaufte am 2. November seinen ersten Liter Sprit. Aber haben die klassischen Tankstellen überhaupt eine Zukunft? Wird es sie in 20 Jahren in der Form noch geben? „Wenn nur noch E-Mobilität zählt, nicht“, sagt Franz Sauerwald.

Von Dietmar Kemper