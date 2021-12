Tannenbäume für guten Zweck

Paderborn

„Oh Tannenbaum“ heißt es seit Freitag wieder in Paderborn-Sande an der B64/Zum Barbrock nahe des Friedhofs: Dort hat der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Vieth aus Delbrück wieder seinen jährlichen Tannenbaum-Verkauf in der eigenen Schonung gestartet. Täglich – auch sonntags – werden dort zwischen 9 und 17 Uhr Christbäume verkauft. In diesem Jahr stellt Seniorchef Heiner Vieth den Verkauf in den Dienst der guten Sache: Einen Teil des Erlöses spendet er für Opfer der schrecklichen Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.