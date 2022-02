Tappe hat jetzt ein Verhandlungsmandat

Konflikt um Realschule: Rat lehnt dauerhafte Mehrklassenbildung in Steinhagen ab, macht aber wichtigen Zusatz

Halle

Nach stundenlanger Diskussion hat der Haller Stadtrat am Mittwochabend seine generelle Ablehnung für eine dauerhafte Mehrklassenbildung am der Realschule Steinhagen mit einem wichtigen Zusatz versehen. Dies könnte ein Hoffnungsschimmer sein, dass ein Losverfahren an der Realschule vielleicht doch noch vermieden werden kann. Der Haller Bürgermeister hat jetzt ein gewisses Verhandlungsmandat.

Von Stefan Küppers