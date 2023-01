Tarifflucht: Verdi wirft AWO OWL Intransparenz vor

Kita-Mitarbeiterinnen in Ostwestfalen-Lippe bekommen Zulage nicht

Bielefeld

Wie groß ist die finanzielle Schieflage der AWO Ostwestfalen-Lippe? Die Arbeiterwohlfahrt will dazu nichts sagen, und die Gewerkschaft Verdi weiß es nicht. „Wir können die Situation nicht einschätzen, weil es an Transparenz fehlt“, sagte am Freitag Gewerkschaftssekretärin Nicole Krug.

Von Christian Althoff