Taschenbuch verhilft zu Landerlebnissen

In der neuen Broschüre steht auch der Lindenhof in Ikenhausen. Dort bieten (von links) Karsten, Luise und Reinhard Leifeld etwa eigene Milchprodukte an. Die Broschüre empfehlen auch Stefan Berens (Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Höxter), Kreislandwirt Heinrich Gabriel, Lena Volmert (stellvertretende Landrätin) und Margitta Uhlich (Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Höxter).

Foto: Daniel Lüns