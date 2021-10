Taschendiebe im Kreis Paderborn unterwegs

Vier Frauen sind am Samstag im Kreis Paderborn von Taschendieben bestohlen worden. Die Diebstähle ereigneten sich laut Polizei in drei Geschäften und auf einem Wochenmarkt.

- Um kurz vor 11 Uhr war eine 83-jährige Frau in einem Salzkottener Discounter „Am Wallgraben“ einkaufen. Ihre Geldbörse hatte sie in ihre Einkaufstasche gelegt und diese in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse stellte die Seniorin den Diebstahl ihres Portmonees fest.

- Gegen 11.15 Uhr kaufte eine 30-Jährige auf dem Paderborner Wochenmarkt ein. Das Portmonee hatte sie in eine Reißverschlusstasche ihres Rucksacks gesteckt. Diebe schlugen zwischen zwei Einkäufen, binnen drei Minuten, unbemerkt zu und stahlen die Geldbörse.

- In einem Supermarkt an der Wewerstraße in Paderborn-Elsen kam es kurz vor 12 Uhr zu einem weiteren Taschendiebstahl. Die Handtasche einer 83-jährigen Frau hing am Einkaufswagen. An der Kasse fiel ihr auf, dass die Geldbörse aus der Tasche gestohlen worden war.

- Gegen 12.20 Uhr beobachtete eine Kundin zufällig einen Taschendiebstahl in einem Discounter „Am Brenkenkamp“ in Delbrück. Sie sah wie eine Frau eine andere Frau von hinten umarmte. Für die Zeugin wirkte es, als gehörten die beiden Frauen zusammen oder kannten sich. Erst als sie an der Kasse mitbekam, dass eine Frau verzweifelt nach ihrem Portmonee suchte, wurde ihr klar, dass sie die Täterin beobachtet hatte, wie diese das Portmonee aus der Manteltasche des 61-jährigen Opfers gestohlen hatte. Die mutmaßliche Diebin hatte das Geschäft schon verlassen. Sie sah südländisch aus, soll etwa 50 Jahre, 1,60 Meter groß und schlank sein. Die Frau hatte schwarze, lockige Haare und trug einen knielangen, beigebraun gemusterten Mantel.

Das rät die Polizei zum Schutz vor Taschendiebstählen

„Tragen Sie Wertsachen nicht in der Handtasche bei sich, sondern nutzen Sie verschlossene Innentaschen Ihrer Oberbekleidung.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portmonee an der Kasse nicht aus der Hand.“

Weitere Informationen und Tipps finden sich hier: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs