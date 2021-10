Taskforce soll Solar-Ausbau forcieren

Mitglieder des Klimabeirats Bielefeld sehen in Photovoltaik wichtiges Handlungsfeld, um bis 2035 klimaneutral zu werden

Bielefeld

Bis 2035 – und damit 15 Jahre früher als geplant – soll Bielefeld klimaneutral sein. Dieses Ziel verfolgt die Stadt nach dem Ratsbeschluss von September und will jetzt die nächsten Schritte einleiten. Die Politik soll zustimmen, dass ein Beratungsunternehmen Details erarbeitet, wie das Ziel erreicht werden kann. Der Klimabeirat will zusätzlich Tempo in die Energiewende bringen.

Von Peter Bollig