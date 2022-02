Täter brechen in Werkstatt ein

Firmeneinbruch an der Industriestraße in Schloß Holte-Stukenbrock - Polizei sucht Zeugen

Schloß Holte-Stukenbrock

Unbekannte sind in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen, zwischen 17.30 und 8 Uhr, in die Räume einer Firma an der Industriestraße eingebrochen.