Täter flüchten nach Einbruch in Bankfiliale

Keine Beute in Trendelburg, dafür hoher Sachschaden

Trendelburg/Borgentreich

Unbekannte sind im Laufe der Nacht zu Sonntag in eine Bankfiliale in der Straße „Zur Abgunst“ in Trendelburg eingebrochen. Dabei gingen die Einbrecher mit schwerem Gerät vor und durchbrachen auch eine Wand.