Täter flüchtet und lässt E-Bike zurück

Fahrraddieb bricht in die Bike Arena Benneker in Hiddenhausen ein

Hiddenhausen

Ein Fahrraddieb ist in der Nacht zu Sonntag in die Bike Arena Benneker an der Bünder Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt löste der bislang unbekannte Täter gegen 1.26 Uhr den Alarm des Geschäfts aus als er versuchte, die Außentür aufzubrechen.