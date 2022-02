Mann aus Bünde war in Bielefeld in eine Wohnung eingedrungen und hat eine Frau sexuell genötigt

Wie Vorsitzender Richter Dr. Marc Brüning in der Urteilsbegründung ausführte, war der Angeklagte R. gegen 3.30 Uhr am 12. Juli vorigen Jahres nach Alkoholgenuss und dem Konsum mehrerer Joints von der Bielefelder Dachgeschosswohnung eines Bekannten über die Balkonbrüstung zielgerichtet in die Nachbarwohnung eingedrungen. Im dortigen Schlafzimmer wollte er, so die Kammer, an der im Bett liegenden 49-jährigen Bewohnerin unter Vorhalten eines Brotmessers sexuelle Handlungen vornehmen. Er drohte der Frau, er wolle Sex, sie solle nicht schreien, sonst bringe er sie um, griff ihr unter das Hemd und massierte ihre Brust.