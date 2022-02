Täter muss neun Jahre in Haft

Die Kammer unter Vorsitz von Richter Carsten Glashörster sieht es als erwiesen an, dass Gisbert D. seine minderjährige Tochter in 77 Fällen in Wohnungen in Bielefeld und in Steinhagen sexuell missbrauchte und seine Vorgehensweise bei seinen Taten von Mal zu Mal steigerte.

