Täter nach Blitzeinbruch bei Paderborner Juwelier auf der Flucht

Mit in Bielefeld gestohlenem Auto frontal gegen Geschäftseingang gefahren – hoher Schaden – Schmuck erbeutet

Paderborn

Dieser Blitzeinbruch mit einem Auto dauerte keine zwei Minuten: Mehrere Täter sind am Donnerstagmorgen in ein Juweliergeschäft an der Königstraße eingebrochen. Sie sind laut Polizei mit erbeutetem Schmuck auf der Flucht und hinterließen einen hohen Sachschaden.

