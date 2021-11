Täter nehmen Schmuck und Geld mit

Eine 82-jährige Frau aus Rehme ist in ihrer eigenen Wohnung Opfer von zwei Betrügern geworden. Dabei gingen die Kriminellen nach Beschreibung der Polizei rabiat gegen die wehrlose Frau vor.

Wehrlose Seniorin wird in Bad Oeynhausen in ihrer Wohnung Opfer von rabiaten Kriminellen

Am Alten Rehmer Weg in Bad Oeynhausen ist eine 82 Jahre alte Frau das Opfer von Betrügern geworden, die Schmuck und ihr Portemonnaie erbeuteten. Die Frau blieb unverletzt.

Einer der Unbekannten hatte demnach am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin am Alten Rehmer Weg geklingelt und vorgegeben, er müsse die Wasserhähne sowie die Heizung kontrollieren. Obwohl die 82-Jährige den Mann nicht hereinlassen wollte, drängte dieser die Wohnungsinhaberin zur Seite und betrat zielstrebig die Räumlichkeiten. Im Badezimmer drehte er im Beisein der Frau sogleich sämtliche Wasserhähne auf. Zudem riss er das Abflussrohr des Waschbeckens ab.

Zu Boden gestoßen

Als die 82-jährige Frau protestierte und ihr Bad verlassen wollte, drückte der Mann sie laut Polizei gewaltsam auf einen Hocker. Erst nach mehreren Versuchen gelang es der Frau schließlich, den Raum zu verlassen. Im Flur stieß sie dann plötzlich auf einen weiteren Unbekannten. Als sie daraufhin die Polizei alarmieren wollte, wurde sie nach Angaben der Polizei rabiat zu Boden gestoßen und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen.

Während die Männer mit dem Schmuck und dem Portemonnaie der Frau verschwanden, konnte die Seniorin letztlich per Notrufknopf Hilfe herbeiholen. Eine neben der Polizei verständigte Rettungswagenbesatzung untersuchte die Seniorin, die zum Glück unverletzt blieb.

Täterbeschreibung

Die beiden unbekannten Männer sollen etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie waren bei der Tat mit dunklen Jacken samt einer nicht bekannten Aufschrift bekleidet. Ob die beiden Männer ihre Flucht später mit einem in der Nähe geparkten Fahrzeug fortsetzten, ist der Polizei nach bisherigem Stand der Ermittlungen in diesem Fall nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Zeugen, denen das Duo im Umfeld des Alten Rehmer Wegs aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Kreispolizeibehörde in Minden unter der Mindener Rufnummer 0571/88660 in Verbindung zu setzen.