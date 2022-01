Tatort-Star gibt Autogramm im Impfpass

Paderborn

Wenn es ums Impfen geht, steht die Paderborner Ärztin Dr. Suna Cataltepe-Neumeuer engagiert in der allerersten Reihe. Für eine Corona-Impfaktion an diesem Samstag, 29. Januar, holt sie sich prominente Unterstützung: Der Tatort-Schauspieler und pensionierte Gefängnisarzt Joe Bausch wird von 13 Uhr an in der Praxis Paderwall 9 allen Impfwilligen mit einer Spritze zu Leibe rücken. Zur Belohnung gibt es ein Autogramm im Impfpass.

Von Ingo Schmitz