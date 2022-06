Tatort Supermarkt: Taschendiebe schlagen in Bünde zu

Bünde

Einen Augenblick die Handtasche nicht im Blick gehabt – schon ist das Portemonnaie geklaut. Die Polizei im Kreis Herford verzeichnet in den vergangenen Wochen eine Häufung von Taschendiebstählen vor allem in Einkaufsmärkten. „Und das im gesamten Kreisgebiet“, sagt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier. Zuletzt hatte es gerade am Dienstag eine 66-Jährige im Aldi an der Haßkampstraße in Bünde erwischt.

Von Kathrin Weege