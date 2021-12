Tausende Bändchen ausgegeben

Tausende Bändchen als 2G-Nachweis hat die Werbegemeinschaft am Freitag an Händler ausgegeben. Die erste Charge hat eine auffallende Farbe.

Die Bändchen leuchten in neonpink. Wie berichtet, gelten die Armbänder sowohl in den meisten Geschäften in der Innenstadt als auch im Südring-Center und im Dören-Park, auf dem Weihnachtsmarkt und in den Bussen des Padersprinters. Die neon-pinkfarbenen Bändchen können bis zum 24. Dezember genutzt werden. Danach wird es andersfarbige Bändchen geben, um das Risiko von Missbrauch zu minimieren.

Binnen kurzer Zeit konnten weitere Ausgabestellen gewonnen werden, von denen auch einige außerhalb der Innenstadt liegen. Die Bändchen gibt es hier: Bäckerei Lange in der Innenstadt, Bettenwelt, C&A, Cecil, Geschäfte im Dören-Park, Galeria, Höffner, P&C, Poco, Porzellan Brockmann, Saturn in der Libori-Galerie, Südring-Center und Textilhaus Klingenthal.