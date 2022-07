Tausende Blüten blicken in Borchen-Dörenhagen gen Osten

Wer von der Kapelle Hillige Seele in Borchen-Dörenhagen über den alten Pilgerweg Richtung Marienstatue wandert, kommt an einem malerischen Anblick vorbei. Spaziert man ein Stück den Wirtschaftsweg hoch, blickt man auf ein Meer aus hunderttausenden Sonnenblumen, die allerdings von der Straße weg gucken.

Klaus-Bernhard Lappe hat die gelben Schönheiten auf 6,5 Hektar ausgesät und blickt jetzt zufrieden auf seinen Acker. Zwar haben die Pflanzen noch nicht ihre volle Größe von bis zu 2,50 Meter erreicht, aber sie sind hunderttausende und auf einem guten Weg. Als der Landwirt im Nebenerwerb im Mai die Samen per Einzelkornsaat in die Erde gebracht hat, was komplett maschinell erfolgt, hatte er damit ein Schlemmerbüfett für Vögel angerichtet. Doch die Piepmätze ließen noch genügend Samenkörner zurück, so dass sich jetzt ein Meer aus gelb und grün gen Horizont erstreckt.