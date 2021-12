Tausende Fahrgäste kontrolliert

Mobiel und Bielefelder Ordnungsamt beteiligen sich an landesweiter 3G-Aktion

Bielefeld

Gemeinsam mit dem Bielefelder Ordnungsamt Bielefeld beteiligt sich Mobiel seit diesem Montag an den landesweiten 3G-Kontrolltagen in Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen. Nach Mobiel-Angaben wurden bereits mehrere tausend Fahrgäste kontrolliert.