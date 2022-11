Tausende gehen lieber ins Gefängnis als zur Arbeit

Wer eine Geldstrafe nicht bezahlen kann oder will, muss eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Diesem Gefängnisaufenthalt kann man entgehen, wenn man stattdessen gemeinnützige, unbezahlte Arbeit leistet, etwa beim örtlichen Grünflächenamt, bei der Tafel oder im Pflegeheim. Doch Arbeit scheint unbeliebt: In Ostwestfalen-Lippe entscheiden sich fast alle Verurteilten dafür, ins Gefängnis zu gehen.

Eine Zelle in einem Dortmunder Gefängnis: Der Fernseher steht hier nur, weil ihn sich der Gefangene besorgt hat.

So nutzten im Landgerichtsbezirk Bielefeld im vergangenen Jahr nicht einmal ein Prozent der Betroffenen die Chance, mit gemeinnütziger Arbeit einen Gefängnisaufenthalt zu vermeiden – und verursachten so Haftkosten in Millionenhöhe.