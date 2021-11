Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen hat im Kreis Paderborn ihren bisherigen Höchststand erreicht. Am Samstag sind nach Angaben von Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens beispielsweise 1000 Menschen im Schützen- und Bürgerhaus geimpft worden. Beim mobilen Impftermin in der Paderborner Friedrich-Spee-Gesamtschule im Stadtteil Kaukenberg sind am Freitag bis 23.15 Uhr insgesamt 994 Menschen gepikst worden. Hohe Zahlen gab es auch in Altenbeken.

Großer Andrang in Paderborn, Altenbeken und Hövelhof – freie Termine für Erstimpfungen in Salzkotten

Schon früh am Nachmittag bildeten sich an der Gesamtschule im Stadtteil Kaukenberg lange Warteschlangen. Diese hielten bis zum Abend an. Das DRK organisierte einen Betreuungstrupp, der heißen Tee brachte. Bevor der Impfstoff knapp wurde, organisierten die Verantwortlichen weitere Reserven.

Die allermeisten Menschen verlangten nach einer Booster-Impfung. Erstimpflinge waren die Ausnahme, hieß es beim DRK.

Schon zwei Stunden vor Beginn der Impfaktion am Freitag um 14 Uhr in der Paderborner Schule zeichnete sich eine riesige Resonanz ab: Vor dem Gebäude warteten 200 Impfwillige auf ihre Spritze. Innerhalb der Folgestunden kamen immer mehr Bürger. Die Polizei musste, wie berichtet, im Umfeld der Gesamtschule Straßen sperren. Es gab zeitweise kein Durchkommen mehr. Bis 19 Uhr waren nach Angaben des DRK-Geschäftsführers Stefan Vogel 500 Personen geimpft. Zu dem Zeitpunkt standen allerdings noch geschätzte 900 Personen vor den Türen. „Wir werden alle impfen“, versprach Vogel noch am Abend. Um 23.15 Uhr war die 994. und damit letzte Person geimpft. Wie viele Menschen unverrichteter Dinge nach Hause gegangen sind, ist unklar.

Das DRK hatte ursprünglich vier Ärzte und vier Medizinische Fachangestellte (MFA) für den Impftermin abgestellt. Hinzu kamen etliche Unterstützungskräfte für die Organisation. Als sich abzeichnete, dass das nicht ausreichen würde, wurden die Impfeinheiten auf je sechs Ärzte und MFA aufgestockt, berichtete der DRK-Geschäftsführer im Gespräch mit dieser Zeitung. Außerdem wurde ein Betreuungszug organisiert, der heißen Tee brachte.

In Altenbeken ist eine neue Tageshöchstmarke bei Impfungen erzielt worden. 1014 Impflinge zählte das DRK am Sonntag (14 bis 21.10 Uhr) in der Eggelandhalle und damit 20 mehr als bisher. Biontech (unter 30 Jahren) und Moderna wurden geimpft. Wer wartete, wurde mit Tee versorgt. Die Stimmung sei gut gewesen, berichtete Vogel. Diesmal seien auch „wahrnehmbar“ Erstimpfungen dabei gewesen.

Impfstoff und Terminvergabe

Doch nicht nur das Personal arbeitete am Limit, auch der vorrätige Impfstoff geriet zwischenzeitig an seine Grenzen. Um dem Ansturm Herr werden zu können, mussten weitere Impfreserven mobilisiert werden.

Ebenfalls am Freitag wurde das Terminbuchungsportal für die ständige Impfstelle in der Sälzerhalle in Salzkotten freigeschaltet. Wie berichtet, wird diese am Donnerstag, 25. November, eröffnet. Kaum wurde die Nachricht veröffentlicht, dass Termine gebucht werden können, brach das System wegen Überlastung zusammen. Immer wieder sahen die Impfwilligen Fehlermeldungen oder blieben im System stecken, ohne einen Termin buchen zu können.

Während viele Buchungsversuche über die Internetadresse „kreis-paderborn.de/impfen“ im Nirwana landeten, hatten andere Bürger offenbar Glück: Bis Mitte Dezember sind die Booster-Impfungen in Salzkotten bereits ausgebucht, teilte Dr. Vogel auf Anfrage mit.

Das war am Sonntagmittag auch daran ersichtlich, dass für die Impfstelle in Salzkotten offenbar nur noch Termine für Erstimpfungen zur Verfügung standen. Und davon gab es reichlich: Unter der Rubrik „mRNA Impfung“ standen ab dem 30. November für die Folgewochen etliche Termine zur Verfügung.

Booster-Impfungen wurden hingegen im Terminportal des Kreises nicht mehr angeboten. Es tauchte wiederholt die Meldung auf: „Für Ihre Auswahl sind leider aktuell alle Termine ausgebucht. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“

Mobiles Impfen im Schützenhof

Bürger, die Probleme bei der Online-Terminbuchung (kreis-paderborn.de/impfen) haben, können sich unter der Rufnummer 05251/308-3333 (montags bis freitags von 9 bis 16, samstags von 12 bis 16 Uhr) an die Hotline des Kreises wenden.

Der nächste Mobile Impftermin ohne Anmeldung ist an diesem Montag, 22. November, von 15 bis 20 Uhr im Schützenhof Paderborn (Schützenplatz 1). Sie ist aufgrund der hohen Nachfragen bei den vorherigen Impfterminen dorthin verlegt worden, wie der Kreis am Sonntagabend mitteilte. Ursprünglich sollte der Termin beim DRK stattfinden.

Angeboten werden die mRNA- Impfstoffe Biontech (zwischen 12 Jahren und 30 Jahren) und Moderna (für alle über 30). Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und der Impfausweis. urchgeführt werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen).

Niedergelassene Ärzte kritisieren NRW-Gesundheitsminister

Mit seinem Golfplatz-Spruch über Ärzte hat sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann den Zorn der Mediziner zugezogen. Wie berichtet, hatte Laumann gefordert, Ärzte sollten „samstags impfen statt golfen“. Darauf reagiert nun Dr. Peter Brackmann aus Bad Lippspringe. „Anstatt uns niedergelassene Ärzte pauschal als Impfbremsen zu verunglimpfen, sollte NRW-Gesundheitsminister Laumann sich lieber darum kümmern, dass wir zeitnah und flexibel genügend Impfstoff für unsere Patienten bekommen“, schreibt Brackmann in einer Stellungnahme und berichtet von seinen Erfahrungen.

Dr. Peter Brackmann. Foto: Reinhard Brockmann

„Wir könnten in unserer Praxis noch deutlich mehr Corona-Impfungen verabreichen, wenn wir denn kurzfristig Impfstoff bekämen. Wir erhielten 420 Einheiten am Montag, 15. November, für die ganze Woche, die wir mit einwöchigem Vorlauf bestellen mussten. Die Patienten stehen jeden Tag Schlange, und am Donnerstag war alles weg. Nur durch großes Engagement mehrerer Apotheken gelang es, 280 weitere Impfungen zu besorgen. Trotzdem war auch damit am Freitag um 11 Uhr Schluss. Montag können wir daher erst wieder ab 15.30 Uhr impfen, vorher gibt es keinen Nachschub.“

Das sorge für Frust und Ärger bei Patienten und Mitarbeitern, die nicht verstehen, warum die Politik massiv zum Impfen auffordert, aber nicht für schnelle flexible Lieferung sorgt. „Das ist eine vernichtende Bilanz der Missstände in der staatlichen Coronavirus-Infrastruktur. Statt sich um die Beschleunigung flexibler Impfstofflieferungen zu kümmern, schiebt der Gesundheitsminister uns Ärzten den Schwarzen Peter zu. Minister Laumann kann gerne bei uns vorbeikommen und sich das von seiner Behörde mitverursachte Chaos anschauen. Vielleicht weiß er danach auch, wen er in den Hintern treten muss zwischen Düsseldorf und Berlin. Dieses vorsintflutliche Festhalten an starren Bestellsystemen ist ein weiterer Baustein in dem von der Politik verursachten Coronavirus-Pannen-Zirkus. Die sprunghaften Meinungsänderungen von Ministern, RKI und Stiko zum Boostern über 70, nur mit Risiko ab 60, für alle ab 18 und die dramatischen Inzidenzahlen verunsichern die Menschen und führen zu nicht planbaren Änderungen im Impfverhalten.“