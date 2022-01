Tausende lehnen Aufzüge der Impfgegner ab

Bielefeld

Der Zuspruch für die Online-Petition des Bielefelder Bündnisses gegen Rechts gegen die fortwährenden Aufzüge der Impfgegner in der Stadt wächst rasant. Zwei Tage nach Start des Aufrufs am Abend des Neujahrstages geht die Zahl der Unterzeichner in Richtung der 6000er Marke. „Das ist natürlich eine große Freude“, sagte Petitionsinitiator Klaus Rees am Montag.

Jens Heinze