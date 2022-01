Taxi-Fahrten werden teurer

Bielefeld

Taxifahrten in Bielefeld werden teurer. Der Grundpreis inklusive einer Strecke von 1,5 Kilometern soll in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von derzeit 6,10 Euro auf 6,40 Euro und in der Zeit von 22 bis 6 Uhr von derzeit 6,40 auf 6,90 Euro erhöht werden. Jeder weitere Kilometer zwischen 6 und 22 Uhr wird dann 2,30 Euro (plus 15 Cent), in der übrigen Zeit auf 2,50 Euro (plus 20 Cent) kosten.

Michael Schläger