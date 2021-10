Taxifahren wird ab März 2022 im Kreis Paderborn teurer

Kreis- und Finanzausschuss sowie der Kreistag müssen dem Beschluss zwar noch zustimmen, die Zustimmung gilt aber als sicher.

Geplant sind Preiserhöhungen von ins­gesamt um die fünf Prozent. Der Grundpreis am Tag (6 bis 22 Uhr) steigt von derzeit 3,30 auf 3,50. In der Nacht sowie an Sonn- und Feier­tagen liegt der Grundpreis künftig bei 3,70 Euro statt 3,50 Euro. Der Kilometerpreis wird von 2,10 auf 2,20 Euro am Tag (6 bis 22 Uhr) angehoben, in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen von 2,20 auf 2,30 Euro. Die Entgelte in der sogenannten Fahrpreisordnung waren im Kreis Paderborn zuletzt vor zwei Jahren erhöht worden. Die neue Fahrpreisordnung tritt zum 1. März 2022 in Kraft.

Hintergrund der Preiserhöhungen sind die gestiegenen Kosten durch den ­höheren Mindestlohn sowie teurere Kfz-Versicherungen und höhere Kraftstoff­kosten, die einige Taxiunternehmen im Kreis ins Feld geführt hatten. Zudem seien die Umsätze aufgrund der Corona-Pandemie stark zurückgegangen.