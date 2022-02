Taxifahrerin vereitelt Betrug

Eine Taxifahrerin hat am Montagnachmittag in Marsberg einen Betrug vereitelt. Der Vorgang ähnelt einem Fall aus der Vorwoche in Warburg.

Wie die Polizei im Hochsauerland mitteilt, war die Taxifahrerin gegen 15 Uhr auf die Polizeiwache Marsberg gekommen. Dort berichtete sie, dass sie als Fahrgast eine ältere Dame im Taxi habe, die sie zur Bank fahren solle. Während der Fahrt habe man sich unterhalten – und die ältere Dame habe ihr gesagt, dass sie einen Anruf von der Polizei erhalten habe. Der Polizist habe ihr den Auftrag erteilt, eine größere Summe Bargeld von der Bank abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Der mutmaßliche Polizist habe der Dame weiter gesagt, dass es Hinweise gebe, dass sie überfallen werden soll und deswegen würde die Polizei das Geld später verwahren.

Im Taxi direkt zur Polizei

Die Taxifahrerin witterte den Betrug und fuhr die Dame direkt zur echten Polizei. Die Zeugin konnte sich nämlich an eine Broschüre der Kriminalpolizei erinnern, in der vor dieser Betrugsmasche gewarnt wird. Taxifahrer werden in der Broschüre gebeten, bei Fahrten älterer Fahrgäste zu Geldinstituten aufmerksam zu sein. Das hatte offenbar den gewünschten Erfolg.

Sparkassen-Mitarbeiterin vereitelt Betrug in Warburg

Erst am vergangenen Donnerstag hatte es einen ähnlichen Fall in Warburg gegeben. Eine Mitarbeiterin der Sparkasse hatte einen Betrug vereitelt. Ein älterer Herr hatte eine fünfstellige Summe abholen wollen, um damit seiner Enkeltochter aus der Patsche zu helfen, die in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt gewesen sein sollte. Bevor es zu einer Auszahlung des Geldes und einer Übergabe kam, informierte die Bankmitarbeiterin die richtige Polizei.