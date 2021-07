Team startet mit Lust auf Zukunft durch

Unmittelbar nach der Wahl kündigte Daniel Razat an, dass er sich weiterhin in die Höxteraner Kommunalpolitik einbringen will. „Diese Ankündigung setzt er nun in die Tat um und beweist damit Verlässlichkeit und Gradlinigkeit“, würdigen die Christdemokraten des Stadtverbandes die Bereitschaft Razats, im politischen Ehrenamt Verantwortung zu übernehmen. In einem überzeugenden Wahlergebnis spiegelte sich die einhellige Anerkennung wider: Die Mitglieder wählten ihn mit 98 Prozent der Stimmen.

