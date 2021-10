Team würdigt 55 Jahre Opferhilfe

Eine Verabschiedung in würdigem Rahmen war wegen der Corona-Pandemie lange nicht möglich gewesen. Im Waldhotel „Steinkrug“ zwischen Höxter und Boffzen holten Außenstellenleiterin Sabine Gröppel und ihr Team die feierliche Verabschiedung der engagierten Ehrenamtlichen nun nach. Mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet konnten sich die drei in Gesellschaft des Teams der Außenstelle Höxter stärken, bevor sie je einen großen Regenschirm des „Weissen Rings“ mit dem Motto „Wir lassen Sie nicht im Regen stehen“ als Abschiedsgeschenk erhielten. So können sie weiterhin gut beschirmt durchs Leben wandeln – begleitet vom großen gemeinschaftlichen Dank des Teams für ihr segensreiches ehrenamtliches Wirken.

Der „Weisse Ring“ lässt tatsächlich niemandem im Regen stehen: Jedes Opfer von Kriminalität im Kreis Höxter kann sich per E-Mail unter hoexter@mail.weisser-ring.de an die Außenstelle Höxter der Opferschutzorganisation wenden. Leiterin Sabine Gröppel ist unter Telefon 0151/55164762 oder unter der Mailadresse groeppel.sabine@mail.weisser-ring.de zu erreichen.

Das Team untersteht der Schweigepflicht, kann gut zuhören und entlasten sowie konkrete Hilfe bieten, auch materiell zum Beispiel in Form eines anwaltlichen Beratungsschecks. „Wir verstehen uns als Lotse, der das Opfer auf seinem häufig beschwerlichen Weg begleitet.“ Zu diesem Beistand gehört auch die Begleitung etwa zu Terminen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht.

Die Bandbreite der Delikte ist groß: Diebstahl, Einbruch, Enkeltrick, häusliche Gewalt, Missbrauch, Stalking. Ziel der Ehrenamtlichen des „Weissen Rings“ ist es, den Betroffenen aus ihrem Ohnmachtsempfinden herauszuhelfen und sie zu ermutigen, aktiv zu werden und ein neues Selbstbewusstsein aufzubauen. „Wir möchten sie stärken, damit sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen.“