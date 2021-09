„Teamplayer“ wollen eine starke Position behaupten

Bad Oeynhausen

Der Vorstand der Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica hat seit Anfang September ein neues Gesicht. In der Nachfolge von Rainer Janke, der nach mehr als 20 Jahren an der Spitze des Vorstandes in den Ruhestand gegangen ist, hat Matthias Paschke (39) den Vorsitz übernommen. Er gehört bereits seit Anfang 2020 dem Vorstand an. Neuer Mann an seiner Seite ist dort seit Monatsbeginn Vorstand Markus Krawietz (44).

Von Claus Brand