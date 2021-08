Technik hilft künftig bei Parkplatzsuche in Paderborn

Paderborn

Mit Hilfe von Sensoren, die an Straßenlaternen, Masten und Hauswänden befestigt oder unter Pflastersteinen verlegt werden, soll künftig festgestellt werden, welche innerstädtischen Parkplätze in Paderborn noch frei sind. Diese Daten sollen dann in Echtzeit an eine Online-Plattform weitergegeben werden, so dass die freien Parkplätze dort angezeigt werden.

Von Peter Lakebrink