Technik in Kapelle modernisiert

Franz-Josef Kersting, Geschäftsführer von Euronics Kersting (links), und Bürgermeister Michael Berens präsentieren die neuen Außenlautsprecher an der Kapelle.

Die neue Anlage mit 100-Volt-Technik gewährleistet durch vier Innen- und zwei Außenlautsprecher eine verbesserte Sprachverständlichkeit und einen hochwertigen Klang von Musikstücken.

Die Hövelhofer Firma Euronics Kersting, die seit mehr als 65 Jahren Elektronikgeräte vertreibt, hat die Anlage in der Kapelle installiert. „Die neue Beschallungsanlage mit einer Gesamtleistung von 960 Watt stellt eine deutliche Aufwertung gegenüber dem vorherigen System dar“, hebt Geschäftsführer Franz-Josef Kersting hervor. „Die Säulenlautsprecher im Innenbereich haben einen größeren Klangbereich und können die einzelnen Zonen besser beschallen. Im Sitzen wie auch im Stehen ist somit ein sehr guter Klang gewährleistet.“ Auch die Lautsprecher im Außenbereich wurden erneuert und zudem neu ausgerichtet, so ist die Sprache oder Musik jederzeit sehr gut zu hören.

„Die vorherigen Lautsprecher haben mit der Zeit an Klangqualität verloren, das habe auch ich bei der Teilnahme an Beerdigungen wahrgenommen, und so war es mir ein besonderes Anliegen, eine neue Anlage einbauen zu lassen“, erklärt Bürgermeister Michael Berens. Beerdigungen seien sehr emotionale Momente, bei denen Tonausfälle unbedingt zu vermeiden seien.

Die Beschallungsanlage kann Musikstücke von verschiedenen Medien wie dem USB-Stick, der CD oder der SD-Karte abspielen und verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle für die Verbindung mit dem Smartphone. Für den Priester oder Trauerredner steht ein drahtloses Mikrofon sowie ein festinstalliertes Schwanenhalsmikrofon am Rednerpult zur Verfügung.

In den nächsten Wochen plant die Gemeinde eine weitere Investition in die Friedhofskapelle. Sie soll mit einem Vordach erweitert werden, das den Trauernden Schutz vor Regen bietet. „Auch mit dieser Maßnahme erfüllen wir einen vielfachen Wunsch der Bevölkerung“, betont der Rathaus-Chef.