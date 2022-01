Techniker sichern die Netzstabilität ab

Nach dem fast 24-stündigen Internetausfall am 4. Januar hat sich Anbieter Sewikom schriftlich bei seinen Kunden entschuldigt und mitgeteilt, weitere technische Maßnahmen zur Netzstabilität ergriffen zu haben.

Sewikom entschuldigt sich für kreisweiten langen Ausfall am 4. Januar – Szenario soll „künftig ausgeschlossen werden“

Sewikom-Geschäftsführer Kai-Timo Wilke.Sewikom-Geschäftsführer Kai-Timo Wilke blickt in dem Kunden-Anschreiben noch einmal auf den 4. Januar zurück.

„Grundsätzlich ist unser Netz gegen solche Ausfälle abgesichert - durch eine nicht absehbare Problemverkettung konnten wir in diesem Fall kurzfristig nicht auf abgesicherte Redundanzen zugreifen. Ein Problem, das aus technologischer Sicht theoretisch hätte nicht entstehen dürfen, ist in diesem Fall eingetreten“, blickt Sewikom-Geschäftsführer Kai-Timo Wilke noch einmal auf den 4. Januar zurück. Wie berichtet waren damals zahlreiche Kunden in den Kreisen Höxter und Lippe wegen einer Störung auf einem Trassenstück zwischen Bielefeld und Hannover fast einen ganzen Tag lang vom Internet gekappt gewesen. Auch das Kundencenter von Sewikom war betroffen.