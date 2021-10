Technischer Defekt als Ursache

Stromausfall in Paderborn am Sonntagabend

Paderborn

Der Stromausfall am Sonntag im Paderborner Osten ist auf einen technischen Defekt an einer Mittelspannungsleitung zurückzuführen. Das sagte ein Sprecher vom Netzbetreiber Westfalen Weser am Montag dieser Zeitung.

Von Matthias Band