Technologie mit großem Potenzial

Die Stadt Bad Driburg ist eines von sieben Gründungsmitgliedern und ein Kooperationspartner im Forschungsfeld neuer Mobilitätsformen. Konkret ist vor Ort angedacht, die Peripherie der Stadt mittels neuer Mobilitätsformen besser an die Innenstadt anzubinden.

Im anschließenden Vortrag erläuterte Prof. Tröster, dass Leichtbau eine Schlüsseltechnologie mit großem Potenzial zur Ressourceneinsparung sei.

„In Leichtbauprodukten wird weniger Material verwendet und leichte Fahrzeuge benötigen weniger Kraftstoff beziehungsweise leichtere Elektrofahrzeuge haben mehr Reichweite“, erläuterte der Hochschullehrer.

Über die Automobil- und Transportindustrie hinaus gebe es aber auch zahlreiche weitere Anwendungen für den Leichtbau, beispielsweise in der Medizintechnik, der Bau- oder Freizeitindustrie.

Professor Dr. Thomas Tröster: „Hybride Leichtbaustrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch das Zusammenwirken verschiedener Werkstoffe besondere Eigenschaften zum Beispiel in Bezug auf Steifigkeit oder Festigkeit aufweisen.

Über die ressourceneffiziente Fusion von neuen Materialien und smarte Strukturen erfüllen sie eine Vielfalt von Anforderungen bei minimalem Rohstoffverbrauch.“

Zuvor erläuterte Beigeordneter Michael Scholle die aktuellen Handlungsfelder der Stadt, die vom Thema Bildung über Wohnen und Gewerbe, Infrastruktur, Tourismus und Digitales bis hin zur Umsetzung aktueller Förderprogramme wie ISEK für die Südoststadt oder dem Sofortprogramm Innenstadt des Landes NRW reichen.

Scholle unterstrich zudem die zahlreichen Investitionen in Bildungseinrichtungen und Sportstätten, in den Umbau von Straßen wie auch dem Neubau von Dorfplätzen in den Ortsteilen. Der neue Heilbadvertrag mit dem Gräflichen Park, Bahnquerung mit Park und Ride an der Brakeler Straße und die zukünftige Moorerlebniswelt in der oberen Lange Straße dienten sowohl dem Tourismus als auch der weiteren Belebung der Innenstadt.