Teenager findet neue Freunde in Steinheim

Dominga Pintor (17) aus Südamerika hat mehrere Wochen in der Gastfamilie Simon verbracht

Steinheim

Es ist eine typische Mietwohnung in Steinheim. Aber das kleine Zuhause bietet viel Raum für Herzlichkeit. Am Freitagmorgen wird Familie Simon am Bahnhofsgleis stehen, „ihre“ Dominga Pintor verabschieden und dem fröhlichen Mädchen aus Chile eine gute Heimreise wünschen.

Von Harald Iding