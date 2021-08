Teil des Daches wird repariert

Beim Um- und Ausbau der „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen wurden Schäden entdeckt. Ein Teilbereich des Daches ist offenbar nicht mehr ganz dicht. Da Eile geboten ist, sollen die Schäden nun schnellstmöglich repariert werden.

Während laufender Bauarbeiten: Schäden an „Schule an 7 Quellen“ entdeckt

Bei einem Teilbereich des Daches der „Schule an den 7 Quellen“ sind Schäden aufgefallen.

Über dieses Thema haben die Mitglieder des Willebadessener Betriebsausschusses in der vergangenen Woche in nicht-öffentlicher Sitzung beraten. Willebadessens Bürgermeister Norbert Hofnagel bestätigt den Sachverhalt auf Nachfrage dieser Zeitung. Demnach seien die Schäden am Dach im Zuge der laufenden Bauarbeiten entdeckt worden.