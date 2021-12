Teilnehmerin beleidigt Polizist

An mehreren Orten in Ostwestfalen-Lippe sind am Montag Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Spontane, nicht angemeldete „Montags- oder Lichterspaziergänge“ gab es laut Polizei im Kreisgebiet in Paderborn mit 300 Teilnehmern und in Salzkotten, wo 23 Teilnehmer auf die Straße gingen.

Wie die Polizei berichtet, kamen bei der nicht angemeldeten Versammlung in Paderborn gegen 18 Uhr die Demonstranten auf dem Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche zusammen. Sie hielten den Angaben zufolge teilweise Kerzen und Lichter in den Händen. „Ein möglicher Versammlungsleiter konnte zu diesem Zeitpunkt von Seiten der Polizei nicht festgestellt werden“, berichtet Kriminalhauptkommissarin Corinna Koptik. Gegen 18.05 Uhr beendete die Polizei die nicht angemeldete Versammlung mit Lautsprecherdurchsagen. Den Polizeiangaben zufolge entfernten sich die Teilnehmer in größeren Gruppen in Richtung Liboriberg. 25 Lichter wurden laut Polizei schließlich von etwa 100 verbliebenen Teilnehmern am Paderborner Amtsgericht abgestellt, die sich danach endgültig verliefen.

Mobiltelefon sichergestellt

Im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen beleidigte den Angaben zufolge eine Teilnehmerin einen Polizisten. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem ließ die zuständige Staatsanwaltschaft das das Mobiltelefon der Frau sicherstellen. Gegen drei weitere Teilnehmer wurden Strafanzeigen wegen Abhaltens einer nicht angemeldeten Versammlung gefertigt; fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gegen Teilnehmer gefertigt.

In Salzkotten kamen laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr 23 Teilnehmer im Rahmen einer nicht angemeldeten Versammlung in der Marktstraße zusammen. Ein Strafverfahren wegen Abhaltens einer nicht angemeldeten Versammlung wurde auch hier eingeleitet.

„Spaziergänge“ sind anmeldepflichtige Versammlungen

Die Kreispolizeibehörde Paderborn stellt klar, dass es sich bei diesen „Spaziergängen“ rechtlich um Versammlungen handelt. „Das Grundgesetz gewährt in Artikel 8 das Recht, sich zu versammeln und seine Meinung kund zu tun. Dieses Recht beinhaltet auch Pflichten, die im Versammlungsgesetz geregelt sind“, erklärt Koptik. So seien Versammlungen unter freiem Himmel grundsätzlich spätestens 48 Stunden vorher bei der Kreispolizeibehörde anzumelden. „Wer jedoch eine Versammlung organisiert und durchführt, ohne diese bei der Polizei anzumelden, könnte eine Straftat begehen. Teilnehmende handeln dann ordnungswidrig“, betont Koptik.

Die Polizei Paderborn weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für sie die Pflicht besteht, Versammlungen und Demonstrationen jeglicher Gruppierungen zu ermöglichen, sofern diese friedlich und ohne Waffen stattfinden und dabei nicht gegen Gesetze oder Auflagen verstoßen wird. Dabei hat die Polizei Neutralität zu wahren, eine Wertung der Themen darf nicht erfolgen.

Landesweit wurde in vielen Kreispolizeibehörden festgestellt, dass Teilnehmer der „Spaziergänge“ diese nicht anmelden. Die Verantwortlichen verabreden sich stattdessen in Social-Media-Gruppen zu diesen Treffen, „ganz offensichtlich in dem Willen, das Versammlungsgesetz und insbesondere die Pflicht zum Anmelden einer öffentlichen Versammlung zu umgehen“, so Koptik. Dieses Verhalten erschwere der Polizei, sich im Vorfeld darauf einzustellen, was durchaus ein Anliegen der Veranstalter dieser Spaziergänge zu sein scheint.

Polizei will Straftaten konsequent verfolgen

„Die Kreispolizeibehörde Paderborn macht deutlich, dass sie konsequent gegen nicht angemeldete Versammlungen vorgehen wird“, weist Koptik hin.

Zwar sei jeder „Spaziergang“ als Einzelfall gesondert sowie mit Augenmaß zu betrachten und zu bewerten. Dennoch werde die Polizei grundsätzlich Straftaten in diesem Kontext konsequent verfolgen, nicht angemeldete Versammlungen auflösen und rechtliche Schritte gegen die Teilnehmer prüfen.