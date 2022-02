Telefonbetrug: Frau aus Höxter schöpft Verdacht

Bereits an Betrüger, die einen Gewinn in fünfstelliger Höhe versprochen hatten, überwiesenes Geld erhielt eine Frau aus Höxter jetzt zunächst zurück. Auf eine weitere Geldforderung ging sie nicht mehr ein und schöpfte Verdacht.

Als die 61-Jährige auf eine Online-Anzeige reagierte und Interesse an eine Investition in Kryptowährung bekundete, überwies sie 250 Euro an Unbekannte, die per Telefon Kontakt aufgenommen hatten. Wenige Tage später wurde ihr bei einem Anruf ein Gewinn im niedrigen fünfstelligen Bereich versprochen. Zeitgleich wurden die investierten 250 Euro zurücküberwiesen, um das Vertrauen der „Gewinnerin“ zu erlangen. Wiederum Tage später versprachen die Betrüger, die auch den Messenger Dienst WhatsApp nutzten, dass der Gewinn bereits bei 30.000 Euro liegen würde. Um den Gewinn zu erhalten, sollte die Frau bei einer benannten Bank ein Online-Konto eröffnen.

Bei der Kontoeröffnung gewährte die Frau den Betrügern Fernzugriff auf ihren Computer. Auf das eingerichtete Depot sollte sie zunächst 30.000 Euro überweisen, um ihren fünfstelligen Gewinn zu erlangen. Als die Frau eine weitere Überweisung ablehnte, gab der Betrüger an, dass die „Gewinnerin“ verpflichtet sei, 25 Prozent Steuern auf den Gewinn, also 7500 Euro, auf das Konto einzuzahlen. Er drohte der Frau, einen Anwalt einzuschalten. Daraufhin informierte die Frau am Mittwoch die Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.

Die Polizei warnt vor dieser Art von Telefonbetrug: Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben. Ein Gewinn existiert nicht. Betrüger erhöhen ihre Glaubwürdigkeit durch eine vermeintlich deutsche Rufnummer, die im Telefondisplay des Opfers erscheint. Die Rufnummern sind allerdings manipuliert. Eröffnen Sie nie auf Anweisung einer fremden Person ein Bankkonto. Gewähren Sie einer fremden Person niemals einen Fernzugriff auf den Computer. Geben Sie Unbekannten keine persönlichen Informationen.

Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde informiert unter der Rufnummer 05271/962-0.